Einen in einem Bottroper Parkhaus verkeilten Pkw räumte die Feuerwehr Bottrop per Seilwinde zur Seite.

Unfall Auto verkeilt sich in Bottroper Parkhaus – Feuerwehr hilft

Bottrop. In der Abfahrt eines Parkhauses in Bottrop kollidiert ein Auto mehrfach mit den Seitenbegrenzungen und verkeilt sich. Feuerwehr nutzt Seilwinde.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Bottrop am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zur Stadtmitte ausgerückt. In der Abfahrt eines Parkhauses kollidierte ein Pkw mehrfach mit den Seitenbegrenzungen und verkeilte sich dann in der Seitenwand.

Die Einsatzkräfte benutzten eine Seilwinde

Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto entfernten die Einsatzkräfte mittels Seilwinde von der Wand, sodass die dahinter wartenden Autofahrer das Parkhaus verlassen konnten.

Der Einsatz der Berufsfeuerwehr war nach einer Stunde beendet.

