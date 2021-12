Bei einem Unfall in Grafenwald wurde eine Frau aus Schermbeck am Samstag leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Polizei Auto rollt weg – Frau bei Unfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop-Kirchhellen. Bei einem ungewöhnlichen Unfall in Bottrop-Grafenwald wurde eine Schermbeckerin leicht verletzt. Sie wollte ihr Auto aufhalten, als es wegrollte.

Eine 68-jährige Frau aus Schermbeck wurde am Samstagnachmittag bei einem ungewöhnlichen Unfall in Grafenwald leicht verletzt. Laut Polizeiangaben hatte die Frau ihr Auto am Blaufärberweg geparkt und den Wagen anschließend verlassen. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Rollen.

Die 68-Jährige versuchte, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Dabei rollte das Fahrzeug über ihren Fuß und prallte anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Schermbeckerin wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen musste sie ins Krankenhaus bringen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, so die Schätzung der Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop