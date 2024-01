Einen schweren Unfall zwischen einem Radler und einem Autofahrer meldet die Polizei von der Münsterstarße in Kirchhellen.

Verkehrsunfall Auto erfasst jugendlichen Radler in Kirchhellen

Bottrop-Kirchhellen Ein auswärtiger Autofahrer erfasst einen Radfahrer auf der Münstestraße. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.

Ein jugendlicher Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Kirchhellen schwer verletzt. Der 17-jährige Radfahrer aus Bottrop wechselte am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Münsterstraße vom Radweg nach links über den Grünstreifen auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er laut Polizeibericht mit einem 58-jährigen Autofahrer aus Neu-Anspach, der in derselben Richtung auf der Münsterstraße (Fahrtrichtung Kirchhellen) unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Ein Rettungswagen fuhr den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

