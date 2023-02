Ausverkauft: Markus Krebs füllt zweimal das Brauhaus

Bottrop-Kirchhellen. Zum Brauhaus am Ring hat Comedian Markus Krebs ein besonderes Verhältnis. Das Kirchhellener Publikum weiß das sehr zu schätzen.

Comedian Markus Krebs hat es wieder getan. Am offiziellen Tourplan vorbei hat er zwei Auftritte im März im Brauhaus am Ring eingeschoben. Beide Gastspiele am 1. und 31. März sind bereits ausverkauft: Das Kirchhellener Publikum weiß die besondere Beziehung zu schätzen.

2008 war der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann Krebs eine Verlegenheitslösung, als sein Bruder in Dinslaken einen Comedywettbewerb veranstaltete und ein Kandidat nicht auftauchte. So gewann Krebs den „Niederrheinischen Comedy-Preis“. Drei Jahre später, am 18. November 2011, war er der Sieger in der ersten Ausgabe des RTL-Formates „Comedy Grand Prix“. Seitdem füllte er bis zur Corona-Zwangspause immer größere Hallen. Nach Corona findet er zurück in die Erfolgsspur: Die Paderhalle in Paderborn meldet für sein Gastspiel am 21. April bereits: ausverkauft.

Schon zu Beginn seiner Karriere hat er in Kirchhellen (und in Bottrop, etwa beim Karneval im Saalbau) ein treues Publikum gefunden. Das hat der Comedian nicht vergessen. Er war der erste Künstler, der nach dem Lockdown 2020 zurückkehrte ins Brauhaus. Und regelmäßig um Ostern herum findet er eine Lücke im Tourkalender für ein „Special“ im Brauhaus am Ring, zuletzt 2018 und 2019 sogar mit Doppel-Terminen. 2019 allerdings grätschte die städtische Ordnungsbehörde dazwischen und verbot einen Auftritt an Karfreitag. Das – natürlich – ausverkaufte Gastspiel wurde auf den Ostersamstag verlegt.

Die Auftritte in Kirchhellen nutzt dem Comedian gern als Resonanzboden für neue Witze. Bis 2024 ist er noch auf Tour mit „Comedy – alle wegen mir?“ Ins Brauhaus kommt er dagegen mit „Wo ich bin, ist Theke“. Neues Programm? Best of? Schauen wir mal, zum Beispiel in seinen Online-Fanshop: Da gibt es schon ein T-Shirt mit dieser Aufschrift zu kaufen.

