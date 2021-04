Ausschuss befasst sich mit Belastung durch Bottroper Kokerei

Die Kokerei Prosper in Bottrop – aufgenommen von der Mottbruchhalde in Gladbeck.

Bottrop. Experten von Landesumweltamt und Bezirksregierung stehen im städtischen Umweltaussschuss Rede und Antwort. Besucher müssen sich anmelden.

Vertreter der Bezirksregierung Münster und des Landesamtes für Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv) nehmen an der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umweltschutz und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Familie teil. Die findet statt am Freitag, 23. April um 16 Uhr in der Dieter-Renz-Halle.

Ergebnisse des Grünkohlmessprogramms werden erläutert

Im Rahmen der Sitzung wird der Untersuchungsbericht zum Grünkohlmessprogramm vorgestellt und über die Immissionsbelastung im Umfeld der Kokerei Prosper berichtet. Auch die aktuelle Verzehrempfehlung für Blattgemüse aus heimischen Gärten wird Thema werden. Zur öffentlichen Beratung sind nach geltenden Corona-Abstandsregeln insgesamt 40 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten sich bis Dienstag, 20. April, unter Runder-Tisch@bottrop.de oder telefonisch unter 02041/704050 anzumelden.