Tiere in Not Ausgesetzt im Karton: Kaninchen landen im Tierheim Bottrop

Bottrop. Eine Spaziergängerin hat zwei ausgesetzte Widder-Kaninchen in einem Waldstück gefunden. Weil sie krank sind, brauchen sie ein besonderes Zuhause.

Ausgesetzt in einem Karton in einem Waldstück in Feldhausen: Eine Spaziergängerin hat Ende März zwei männliche Widder-Kaninchen entdeckt und zum Tierheim Bottrop gebracht.

Die Tierfreunde haben den Kaninchen – nach der Farbe ihrer Augen – die Namen Red und Blue gegeben. Es sind ganz liebe Tiere. Red ist ziemlich neugierig, Blue anfangs etwas scheu, er nimmt erst vorsichtig Kontakt auf. Laut der Tierfreunde hat sich leider herausgestellt, dass beide unter Encephalitozoon Cuniculi leiden, eine der häufigsten Ursachen für neurologische Krankheiten bei Kaninchen – auch bekannt als Schiefhals- oder Sternguckerkrankheit.

„Blue“ heißt das zweite Widderkaninchen, das im Bottroper Tierheim auf neue Besitzer wartet. Foto: Tierfreunde Bottrop

Tierfreunde Bottrop: Kaninchen müssen getrennt untergebracht werden

Red merkt man seine Krankheit bislang noch leicht an, Blue nicht. Die Böckchen sind inzwischen kastriert worden. Weil die beiden sich aber absolut nicht verstehen, suchen die Tierfreunde für sie ein getrenntes neues Zuhause bei Kaninchenfreunden, deren Tiere ebenfalls an E. c. erkrankt sind.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Info: 02041 9 38 48, tierheim-bottrop.de

