Ausbildung in Bottrop: Hier sind die meisten Stellen frei

Bottrop. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen in Bottrop ist zurückgegangen. Das sind die beliebtesten Ausbildungsjobs.

Im Ausbildungsmarkt decken sich Nachfrage und Angebot nicht immer. Das zeigt sich an den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur. Im März gab es in Bottrop 375 Bewerberinnen und Bewerber auf Ausbildungsstellen, 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 389 gemeldete Berufsausbildungsstellen – aber teils in Bereichen, in denen die Bewerber nicht arbeiten wollen.

„In Bottrop stehen derzeit 181 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 257 freien Ausbildungsstellen gegenüber“, sagt Annette Höltermann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Dass sie nicht zueinander finden, ist oft dem fehlenden Matching geschuldet. Wir versuchen daher mit gezielten Aktionen, Bewerberinnen und Bewerber und Betriebe aufeinander aufmerksam zu machen.“

Ausbildungsplätze in Bottrop: Einzelhandelskauffrauen und -männer gesucht

Die meisten freien Ausbildungsstellen, insgesamt 28, gibt es im Bereich Einzelhandelskaufmann oder -frau. 25 offene Stellen gibt es im Verkauf. Unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gibt es am meisten im Bereich Kfz-Mechatroniker/in (13) und Bürokauffrau und -mann (12).

So verteilen sich alle offenen Stellen:

Einzelhandelskaufmann/frau: 28

Verkäufer/Verkäuferin: 25

Medizinische Fachangestellte: 14

Straßenbauer/in: 10

Kaufmann/frau Büromanagement: 10

Zahnmedizinische Fachangestellte: 10

Fachkraft Lagerlogistik: 8

Handelsfachwirt/in: 8

Fleischer/in: 7

Dachdecker/in: 7

So verteilen sich die Bewerberinnen und Bewerber, die noch keine Stelle haben:

Kfz-Mechatroniker/in: 13

Bürokauffrau und -mann: 12

Medizinische Fachangestellte: 11

Maler/in, Lackierer/in: 9

Verkäufer/in: 9

Einzelhandelskaufmann/frau: 8

Elektroniker/in- Energie-/Gebäudetechnik: 7

Chemielaborant/in: 6

Verwaltungsfachangestellte: 6

