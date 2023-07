Aus für Maestro-Karten: Was das für Sparkassen-Kunden heißt

Bottrop. Die Maestro-Funktion bei Girokarten gibt es ab sofort nicht mehr. Das bedeutet die Umstellung für Kundinnen und Kunden der Sparkasse Bottrop.

Aktuell ist die Sparkassen-Card der Sparkasse Bottrop mit dem nationalen Bezahlverfahren Girocard und dem zusätzlichen Zahlverfahren „Maestro“ für den Auslandseinsatz ausgestattet. Ab sofort gibt die Sparkasse keine neuen Karten mit dem „Maestro“-Verfahren mehr aus.

Für die Kundinnen und Kunden ändert sich dadurch beim Bezahlen im Alltag praktisch nichts. Die Girocard-Funktion – auf der Sparkassen-Karte erkennbar an dem blauen Logo mit dem PIN-Eingabefeld und dem Schriftzug Girocard – bleibt in vollem Umfang einsatzfähig. Nahezu überall in Deutschland, wo Kartenzahlungen akzeptiert werden, können Karteninhaber mit dem Girocard-System auf ihrer Sparkassen-Card bezahlen. Außerdem können sie mit der Girocard an jedem Geldautomaten im Land Bargeld holen – an allen Sparkassen-Geldautomaten kostenlos.

Sparkassen-Karte kann weiter genutzt werden

Das Girocard-System hat schon vor vielen Jahren das „Electronic-Cash“-System abgelöst, das viele Verbraucher von früher vielleicht noch von der damaligen EC-Karte kennen. Nur das Maestro-Zahlverfahren wird auf neuen Sparkassen-Karten nicht mehr enthalten sein.

Maestro ist ein Zahlverfahren des Kreditkarten-Unternehmens Mastercard. Es ermöglicht bislang auch im Ausland, mit der deutschen Sparkassen-Karte in Geschäften zu bezahlen oder an Geldautomaten Bargeld zu ziehen. Die Maestro-Funktion auf der Sparkassen-Karte, die Kundinnen und Kunden aktuell im Portemonnaie haben, können sie solange weiter nutzen, wie ihre Karte gültig ist.

Neue Sparkassen-Karte wird Bottroper Kunden automatisch geschickt

Um eine neue Sparkassen-Karte im Zuge des normalen Kartentauschs zu bekommen, müssen die Kundinnen und Kunden selbst nichts tun. Sie erhalten von der Sparkasse Bottrop vor Ablauf des Gültigkeitsdatums der bestehenden Karte automatisch ihre neue Sparkassen-Karte zugesandt, die sie sofort einsetzen können.

Die neue Karte enthält dann auch das neue Zahlverfahren Debit Mastercard, erkennbar an den rot-gelben Kugeln, für den internationalen Einsatz. Es erweitert die Einsatzmöglichkeiten: Kunden können die Sparkassen-Karte an deutlich mehr weltweiten Akzeptanzstellen einsetzen und erstmals auch für den Einkauf im E-Commerce nutzen, in Online-Shops oder in Apps. Wenn Kundinnen und Kunden ihre Sparkassen-Card in der App „Mobiles Bezahlen“ oder in Apple Pay digitalisiert haben, bleibt diese beim Umtausch ebenfalls erhalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop