Verkehrsunfall Auffahrunfall in Bottrop: Drei Menschen werden verletzt

Bottrop. Ein Bottroper (52) hat wohl zu viel Alkohol im Blut, als er vor einer Rot zeigenden Ampelanlage auf den Wagen eines 19-Jährigen auffährt.

Bei einem Auffahrunfall in Bottrop sind drei Menschen verletzt worden.

Ein Autofahrer (52) aus Bottrop war am frühen Samstagabend (17.45 Uhr) auf der Brauckstraße, auf dem Linksabbieger in Richtung Horster Straße, auf einen vor ihm wartenden Wagen aufgefahren. Die Ampel zeigte Rot. Der 52-Jährige wurde schwer, der vor ihm wartende 19-jährige Bottroper leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten die beiden sowie vorsorglich auch die Beifahrerin (16) des 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Bei dem 52-Jährigen ergaben sich laut Polizei Hinweise auf den Konsum von Alkohol, weshalb ihm im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

