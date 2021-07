Auffahrunfall in Bottrop: Auto dreht sich auf der Fahrbahn

Bei einem Auffahrunfall in Bottrop sind zwei Menschen leicht verletzt worden, berichtet die Polizei.

Bottrop. Ein Herner fährt mit seinem Wagen auf den Pkw eines Bottropers auf. Durch die Kollision werden der Bottroper und sein Beifahrer leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall sind am Freitagmorgen zwei Bottroper leicht verletzt worden. Ihr Wagen musste nach der Kollision abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 6000 Euro.

Der Autofahrer (25) und sein Beifahrer (17) waren gegen sieben Uhr auf der Prosperstraße in Bottrop in Richtung B224 unterwegs. An der Paßstraße bog der Fahrer nach links ab. Dabei fuhr ihm ein Herner (58) mit seinem Auto von hinten auf.

Das Auto des Bottropers drehte sich und kam im Einmündungsbereich zum Stehen. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise ab.

