Auf der A31 bei Bottrop hat sich ein Auto überschlagen

Bottrop. Ausfahrt Bottrop-Kirchhellen: Auf der A31 hat sich ein Auto überschlagen und ist im Graben gelandet. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der A31 in Richtung Emden hat sich ein Autofahrer schwer verletzt. Sein Wagen hatte sich am Donnerstagabend vor der Ausfahrt Bottrop-Kirchhellen überschlagen und war in einem Graben liegen geblieben. Das teilte die Feuerwehr mit.

Unfall A31 bei Bottrop: Wieso sich das Auto überschlagen hat, ist unklar

Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch:A31: Autobahnbauer warten dringend auf trockene Tage

Die Polizei sperrte die rechte Spur in Richtung Emden für etwa eine Stunde. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Unfallursache ist bislang unklar. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop