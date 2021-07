Ausbildungsstart Auf dem Bottroper Lehrstellenmarkt geht aktuell noch was

Bottrop. Die Stadt Bottrop unterstützt die Kampagne „Spät dran? Kein Problem!“ Botschaft: Es ist noch nicht zu spät, um einen Ausbildungsplatz zu finden.

Die Corona-Pandemie hat auch im Bereich des Übergangs von der Schule in eine berufliche Ausbildung einen starken Einfluss genommen. Sowohl aufseiten der Betriebe als auch aufseiten der Jugendlichen und ihrer Eltern herrschte über einen langen Zeitraum Unsicherheit, wie Ausbildung in Zeiten von Corona möglich ist. Die berufliche Orientierung in der Schule kam im letzten Schuljahr überwiegend zum Erliegen. Die gute Nachricht: Es gibt aktuell noch freie Ausbildungsplätze.

Wer noch eine Beratung wünscht, dem wird bei der Arbeitsagentur unter der Rufnummer 0209 164 222 geholfen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen/Bottrop helfen beim Matching zwischen Betrieben und Ausbildungssuchenden.

Lesen Sie auch:

Um auf die Möglichkeit der Ausbildung 2021 aufmerksam zu machen, hat die Regionalagentur Emscher-Lippe in Kooperation mit den Städten Gelsenkirchen und Bottrop sowie dem Kreis Recklinghausen auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Info-Kampagne initiiert. Die Kampagne „Spät dran? Kein Problem!“ besteht aus drei Elementen: Social-Media-Clips, Plakatwerbung und einem Contest auf der Plattform Tiktok. Auch Influencer Karriereguru hat bereits auf die Kampagne aufmerksam gemacht und damit nach wenigen Tagen bereits fast 20.000 Menschen erreicht.

Mehr Infos zu der Kampagne und dem Video-Contest findet man auf einer der beiden folgenden beiden Seiten: https://www.tiktok.com/@spaetdrankeinproblem?; http://www.emscher-lippe.de/spaet-dran-kein-problem/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop