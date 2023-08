Auf Bottroper (39) eingetreten: Polizei sucht Jugendliche

Bottrop. In Bottrop ist ein Streit eskaliert: Zwei Jugendliche sollen auf einen 39-Jährigen eingetreten haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu zwei Jugendlichen machen können, die am Donnerstag mit einem 39-Jährigen in Bottrop in Streit geraten waren. Aus dem Streit wurde kurz darauf ein handfestes Gemenge, wobei die zwei Unbekannten später auf den am Boden liegenden eintraten, bevor sie flüchteten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr vor einem Geschäft an der Johannesstraße in Welheim. Eine Zeugin beobachtete das Ganze und rief die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, fuhren die Jugendlichen auf einem E-Scooter davon. Der verletzte Bottroper wurde in ein Krankenhaus gebracht.

39-Jähriger in Bottrop schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die beiden Jugendlichen werden folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare

Einer trug eine rote Jacke und eine schwarze Basecap

Der Zweite war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Adidas-Zeichen auf dem Oberteil

Wer noch etwas gesehen hat oder Angaben zu den zwei gesuchten Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden: 0800 2361 111.

