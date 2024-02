Die Bahnbrücke an der Bottroper Prosperstraße ist marode und beschädigt. Die Straße muss für Reperaturarbeiten gesperrt werden.

Bottrop Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Bottrop: Kommende Woche muss die Prosperstraße gesperrt werden. Auch die B224 wird dicht gemacht.

Die schlechten Nachrichten im Bottroper Straßenverkehr reißen nicht ab: Kommende Woche stehen zwei Straßensperrungen an, die Autofahrerinnen und Autofahrer Zeit kosten werden.

Zunächst muss die Prosperstraße in beide Richtungen gesperrt werden: Ab Donnerstagfrüh, 15. Februar, bis zum Montag, 26. Februar, finden Arbeiten an der maroden Bahnbrücke statt. Weil sich erneut mehrere Lastwagen an der Brücke „festgefahren“ hatten, hatte die Deutsche Bahn sie überprüfen lassen. Das Resultat: 45 Nieten müssen repariert oder auch erneuert werden.

Sperrung der Bottroper Prosperstraße im Februar und März

Eine Umleitungsstrecke wird über die Devensstraße, Brakerstraße, Knippenburg und Knappenstraße (beziehungsweise umgekehrt) eingerichtet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Autofahrerinnen und Autofahrer folgen also den Umleitungen 28 und 29. Die Umleitungen bleiben deutlich sichtbar stehen, auch nach den Bauarbeiten; als Alternative für Lastwagen, die zu hoch sind, um die Brücke an der Prosperstraße zu durchfahren.

Zusätzlich gibt es Maßnahmen an der Brücke „Am Piekenbrochsbach“. Damit immer nur ein Lkw die Brücke befahren kann, muss diese verengt werden. Die Brücke ist nur für 30 Tonnen zugelassen und würde sonst Schaden nehmen.

Die Deutsche Bahn hat außerdem angekündigt, dass es im März zwei weitere zweitägige Sperrungen an der Prosperstraße geben wird. Nachfragen der Stadtverwaltung hätten ergeben, dass die Arbeiten nicht an einem Stück durchgeführt werden können

B224 in Bottrop muss für eine Nacht gesperrt werden

Eine weitere Sperrung steht an der B224 an – von Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr bis zum 17. Februar um 6 Uhr morgens. Betroffen ist der Bereich zwischen der Horster Straße und der Prosperstraße in Richtung Essen. Die Umleitung geht über das Essener Stadtgebiet (Karnaper Straße/Arenberger Straße/ U11).

An einer Brücke der Deutschen Bahn muss die Fahrbahn gefräst werden. An der Gegenfahrbahn ist dies schon passiert. Die Arbeiten seien nötig wegen der Brückensperrung der A 42. Weil die B 224 als Umleitung dient, wird Lastwagen damit die Durchfahrt ermöglicht beziehungsweise erleichtert.

