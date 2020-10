Auch Bottroper Markthändler lassen jetzt „Louise“ liefern

Bottrop. Der Lieferdienst „Louise“ ist auf Wachstumskurs. Neuer Paketschrank steht jetzt am Eigener Markt. Auch Markthändler wollen bald mitmachen.

Der Liefer- und Einkaufsdienst „Louise“ ist auf Wachstumskurs: Innerhalb des Bottroper Stadtgebietes können sich die Einwohner von 15 Bottroper Händlern beliefern lassen. Dabei ist nicht nur eine Lieferung nach Hause möglich, sondern an fünf „Louise-Points“ und zwei „Louise-Paketschränke“ können die Bestellungen auch geliefert werden. Auch Markthändler machen jetzt mit.

„Die ‚Louise-Points‘ sind zentrale Anlaufstellen wie zum Beispiel Tankstellen oder Kioske in zentraler Lage“, erklärt Diana Pawelczak von der städtischen Wirtschaftsförderung. „Sie befinden sich in den Stadtteilen Batenbrock, Boy, Eigen, Fuhlenbrock und Kirchhellen. Dort können die über Louise bestellten Pakete während der Öffnungszeiten abgeholt werden.“ Von den „Louise-Paketschränken“ gab es bislang nur einen am Bottroper Hauptbahnhof. Neu hinzugekommen ist jetzt ein zweiter am Eigener Markt. Die Kunden können ihre Bestellungen dort rund um die Uhr abholen.

Foodservice in Planung

Auch auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt gibt es bald ein weiteres Louise-Angebot: Vier Markthändler lassen die Waren ihrer Kunden mit Louise nach Hause liefern. Auf der Website „www.louise-bottrop.de“ entstehen darüber hinaus eigene Händler-Shops und für Unternehmen ist ein Foodservice zur Mittagszeit in Planung.

Das Besondere an Louise ist, dass die Waren im Bereich der Innenstadt mit dem umweltfreundlichen Lastenfahrrad zum Kunden gebracht werden. Bei weiteren Strecken oder sperriger Ware kommt ein E-Fahrzeug zum Einsatz. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz. Generell gilt: Alle Bestellungen und Einkäufe, die bis 14 Uhr beim Händler eingehen, können noch am selben Tag ab 17.30 Uhr zugestellt werden.

Wer von Louise profitieren möchte, kann sich im Internet unter www.louise-bottrop.de kostenfrei registrieren.