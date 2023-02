Auch Bottroper Kuchenspenden sollen Erdbebenopfern helfen

Bottrop. Eine deutsch-türkische Frauengruppe hat Kuchen, Brot und Käsespezialitäten zugunsten der Erdbebenopfer verkauft. Die Bottroper gaben reichlich.

Immer mehr Bottroperinnen und Bottroper wollen den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen. Die deutsch-türkische Frauengruppe „Effata“ hat am Samstag auf dem Kirchplatz Selbstgebackenes und -gekochtes zugunsten der Opfer verkauft. Möglich gemacht haben die Spendenaktion Margit Jung und Christiane Hartung.

Die SPD-Ratsfrau Margit Jung erhielt Ende November das Ehrenzeichen des Bistums Essen unter anderem für den Aufbau und die Leitung der Effata-Gruppe. „Mit der 2018 von ihr ins Leben gerufenen interkulturellen und interreligiösen Frauengruppe leiste die SPD-Ratsfrau einen wichtigen Beitrag zum Dialog und zur Integration in der Stadtgesellschaft, lobt das Bistum. Die Gruppe trifft sich in der katholischen Familienbildungsstelle.

Die verheerenden Bilder aus den Erdbebengebieten vor Augen, haben zehn türkische Frauen der Gruppe Margit Jung angesprochen: Auch wir wollen helfen! Die Ratsfrau trug die Bitte Gemeindereferentin Christiane Hartung vor, die die Frauen sofort einlud ins neue Gemeindezentrum am Kirchplatz. So konnten die Frauen vor dem neuen Treffpunkt „Stück-Gut“ der Citypastoral der Gemeinde selbst produzierte süße und herzhafte Spezialitäten verkaufen. Und die Bottroperinnen und Bottroper stopften reichlich Scheine in die Spendendosen.

Obwohl auch die Caritas zu Spenden für die Erdbebenopfer aufruft und Helfer in die Katastrophenregionen in der Türkei und Syrien schickt, haben sich die türkischen Frauen für eine andere Organisation entschieden, der sie ihre Spendengelder anvertrauen: den Verein „Time to help“ mit Sitz in Offenbach, der sich auch in der Flüchtlingshilfe engagiert. Der Verein arbeitet nach eigenen Angaben mit internationalen Hilfsorganisationen zusammen und sagt wie viele andere Hilfseinrichtungen: Sachspenden helfen jetzt erstmal nicht. „Derzeit werden die Betroffenen im ersten Schritt medizinisch versorgt, sie werden mit Nahrung, Trinkwasser, Hygienekits, Kleidung, Zelten und Decken ausgestattet und in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht.“ Und der Verein denkt schon weiter: „An die Soforthilfe wird sich ein langwieriger Wiederaufbauprozess anschließen. Auch diesen werden wir unterstützen.“.

