Attacke mit Bierflasche: Bottroper (42) schwer verletzt

Bottrop. Nach der Halloween-Nacht ist es auf der Bottroper Gastromeile zu einer Schlägerei gekommen. Ein 42-Jähriger wurde mit einer Bierflasche verletzt.

Nach der Halloween-Nacht ist ein 42-Jähriger aus Bottrop am frühen Mittwochmorgen in der Bottroper Innenstadt schwer verletzt worden. Ein bislang Unbekannter hat ihn mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen informierten gegen 5 Uhr die Polizei. Sie konnten etwa fünf bis sechs Personen erkennen, die sich am Kreuzkamp, am Ende der Gastromeile, gegenseitig geschlagen hätten. Nachdem einer aus der Gruppe den Bottroper mit einer Flasche geschlagen habe, seien sie in verschiedene Richtungen davongelaufen.

Ein Mann konnte genauer beschrieben werden:

ca. 1,80 Meter groß

komplett in weiß gekleidet

kurze, braune Haare

Die anderen Personen seien dunkel gekleidet gewesen. Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei suchte im näheren Umfeld noch nach verdächtigen Personen, konnte aber niemanden mehr antreffen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

