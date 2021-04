ASB-Testzentren in Bottrop erweitern ihre Öffnungszeiten

Kevin Rogowski nimmt im ASB-Testzentrum am Lamperfeld in Bottrop eine Probe.

Bottrop. Die Nachfrage nach Schnelltests in Bottrop ist groß, der ASB reagiert darauf und erweitert die Öffnungszeiten seiner beiden Teststationen.

Wegen der großen Nachfrage erweitert der Arbeiter-Samariterbund (ASB) die Öffnungszeiten seiner Testzentren in Stadtmitte und Welheim. Ab der kommenden Woche haben die Zentren auch montags den ganzen Tag geöffnet. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf steigt und der Montag wichtig ist für Menschen, die ihre Arbeitswoche beginnen – da hatten wir bislang Am Lamperfeld geschlossen und in Welheim erst nachmittags geöffnet. Viele Menschen haben außerdem häufiger als gedacht Bedarf. Regelmäßig haben wir Kunden, die einen Test brauchen, um ihre Kinder oder Angehörige im Krankenhaus besuchen zu können“, erklärt Mareike Tolksdorf vom ASB.

Die neuen Öffnungszeiten im Detail: An der Kommende am Montag von 9.30 bis 11 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Dienstag 9.30 bis 13.30 Uhr, Mittwoch 9.30 bis 13.30 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 15.30 Uhr, Freitag 9 bis 12.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr.

Die Öffnungszeiten der ASB-Testzentren in Bottrop im Detail

Das Testzentrum Am Lamperfeld hat geöffnet: Montag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 20 Uhr, Dienstag von 16 bis 20 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 bis 15 Uhr.

Nach wie vor gilt für beide Testzentren (Am Lamperfeld 7 und An der Kommende 13) dass man sich vorher anmelden muss. Für das Testzentrum Am Lamperfeld von Montag bis Freitag von 13 bis 15.30 Uhr unter 02041/ 75 13710. Für das Testzentrum An der Kommende: Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr unter 0151/ 568 11 656.