Bottrop. Das Bottroper Jugendparlament führt mit Fotos und einem Video vor Augen, wie schlimm es in den Toiletten an Schulen oft aussieht

Das Bottroper Jugendparlament (You.Pa) hat jeden Zweifel daran ausgeräumt, dass in Bottroper Schultoiletten schlimme Zustände herrschen. Die You.Pa-Mitglieder Sinem Alpugan, Hunter Hoffmann und Lily Erzomeit führten Eltern und Ratsleuten mit Fotos und einem Video vor Augen, wie unzumutbar Toilettenbesuche in vielen Schulen sind. Peter Sommer, der Immobilienchef der Stadtverwaltung, bot dem You.Pa seine Zusammenarbeit bei einem Pilotversuch an, mit dem ausgewählte Toiletten demnächst vorbildlich wiederhergerichtet werden sollen. You.Pa-Sprecher Hunter Hoffmann schlug vor, dass dazu Bottrops jeweils schlimmste Schultoilette für Mädchen und für Jungen ausgewählt werden sollte.