Bottrop. Nach den anstrengenden Karnevalswochen hat Bottrops Stadtprinz Ruhe zwar nötig. Dennoch blickt er mit Wehmut auf die Session zurück.

Was hat ein Karnevalsprinz nach dem Aschermittwoch noch zu tun? Eigentlich nur bis zum 11.11. ein Prinz zu bleiben und dann die Insignien an den neuen Prinzen zu übergeben, vermutet Heiko Kilian, als Heiko II. Bottroper Stadtprinz der Session 2023/24. Die sechs Wochen vor dem Rosenmontag seien allerdings vor allem körperlich so anstrengend gewesen, dass jetzt ein paar Tage Ruhe hochwillkommen sind: „Die große Anspannung ist weg, jetzt komme ich langsam wieder in die normale Form.“