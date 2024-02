Bottrop-Kirchhellen. Handwerksbetriebe wollen sich an der Droßlingstraße ansiedeln. Eine gute Sache, sagen SPD wie CDU. Dennoch gibt es jetzt Streit.

An der Droßlingstraße in Grafenwald wollen und sollen sich Handwerksbetriebe ansiedeln. Ein Investor steht bereit mit interessierten Betrieben, ein Architekt hat einen Plan gemacht. Alles gut also? Nein, sagt die SPD: Wir wollen hier nicht bauen ohne einen Bebauungsplan, der unerwünschtes Gewerbe verhindert. Damit bremsen wir doch ohne Not die Investoren aus, kritisiert die CDU: Mit einem Bebauungsplanverfahren schicken wir die Ansiedlung für mindestens zwei Jahre in die Warteschleife. Wenn nicht noch länger, sagen die CDU-Bezirkspolitiker Hendrik Dierichs und Dominik Nowak: „Im Planungsamt hängen sie doch jetzt schon die weiße Fahne raus!“