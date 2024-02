Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop testet mit ihrem größten Fahrzeug die Befahrbarkeit enger Straßen. Was passiert, wenn parkende Autos im Weg sind.

Einmal jährlich rückt ein Team der Berufsfeuerwehr Bottrop zu einer speziellen Übungsfahrt aus. Mit dem größten Fahrzeug im Fuhrpark der Feuerwache, der Drehleiter, befahren die Beamten enge Straßen und Wege in Wohngebieten. So will die Feuerwehr überprüfen, ob im Ernstfall der gesamte Löschzug, inklusive des über zehn Meter langen Drehleiter-Fahrzeugs, auch die verwinkeltsten und zugeparkten Straßen reibungslos befahren kann.