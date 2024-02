Bottrop-Kirchhellen. Zum Tanz in den Mai geht es rund in Grafenwald. Das Programm richtet sich an die ganze Familie. Mit dabei ist auch Ina Colada.

Nach dem erfolgreichen Halloween-Spektakel „Wöllerween“ in Bottrop-Grafenwald starten die Veranstalter ein neues Format zum Tanz in den Mai: die Wöller Walpurgis-Woche. Menschen jeden Alters sind eingeladen, ab Samstag, 27. April, bis zum Mittwoch, 1. Mai, an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen. Unter anderem können sich die Besucher auf Live-Acts wie Schlagerparty-Star Ina Colada und die Band Rumbombe freuen.