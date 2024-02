Bottrop. Mit der MC-Bauchemie Tanzania Limited baut das Unternehmen aus Bottrop seine Geschäfte in Afrika aus. Das sind die Hintergründe.

Als Hersteller bauchemischer Produkte und Techniken ist die Unternehmensgruppe der MC-Bauchemie mit Hauptsitz in Bottrop in mehr als 40 Ländern der Erde tätig. Nun auch in Tansania: In dem ostafrikanischen Land hat die MC-Bauchemie Tanzania Limited ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Nicolaus M. Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe, sieht in Ostafrika für die MC-Bauchemie „großes Wachstums- und Entwicklungspotenzial“.

„Nach unseren Gründungen in Guinea, Ghana und Äthiopien im vergangenen Jahrzehnt wollen wir unser Geschäft in Afrika nun auch auf Ostafrika ausdehnen. Tansania bietet sich dafür aufgrund der politischen Situation und des positiven Wirtschaftsklimas an“, erläutert Christoph Hemming, Regional Director Africa der MC-Bauchemie.

MC-Bauchemie hat Daressalam als Standort gewählt

„Wir wollen dort ein umfassendes bauchemisches Geschäft aufbauen und starten zunächst mit unseren Zusatzmitteln für Transportbeton und Betonwaren sowie Mahlhilfen für die Zementindustrie und Abdichtungen“, so Hemming weiter. Nach und nach sollen weitere Produkte aus Bereichen wie der Bauwerksabdichtung, Betoninstandsetzung und Bodenbeschichtungen in den Markt eingeführt werden.

Geschäftsführer in Tansania ist Henry Mulima (45). Der Kenianer weise fundierte Kenntnisse des ostafrikanischen Marktes auf und verfüge über einen Master-Abschluss in Chemie sowie mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bauchemie und im Management. Die MC-Bauchemie habe Daressalam als Standort für die neue Gesellschaft ausgewählt, da die ehemalige Hauptstadt die größte Stadt sowie der wirtschaftlich bedeutendste Standort Tansanias sei und sowohl eine direkte Anbindung an den See- als auch an den Flughafen biete.

Nicolaus M. Müller weist darauf hin, dass Tansania mit rund 62 Millionen Einwohnern das fünftgrößte Land Afrikas sei: „Der Bedarf an Baustoffen für Hochbau- und Infrastrukturprojekte ist auch im Wachstumsmarkt Ostafrika immens und wird in den nächsten Jahrzehnten auch noch sehr stark zunehmen.“