Bottrop. Bottrops Kulturrucksack bietet Musik, Kunst, Theater und Tanz für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren – und das kostenlos. Die Infos.

Der Kulturrucksack in Bottrop wird in diesem Jahr noch ein bisschen voller. Mit 49 Kursen steckt in dem Programm für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren ein Kurs mehr als noch 2023. Kulturamtsleiterin Martina Schilling-Gräf ist zufrieden mit der 24-seitigen Programmbroschüre. „Wir bieten hochwertige Kulturangebote und das kostenfrei“, sagt sie bei der Vorstellung des Rucksacks.

Bereits zum elften Mal wird der Kulturrucksack vom Kulturamt gepackt. Kerstin Mallwitz vom Kulturamt rechnet für dieses Jahr mit einem ungebrochenen Interesse bei den Jugendlichen. Die Anmeldungen finden dieses Mal per Mail statt. „Wir hoffen, somit ein gerechteres Verfahren zu haben“, sagt Kerstin Mallwitz. Am Samstag, 2. März, ist der Anmeldestart. Abhängig vom E-Mail-Eingang werden die Plätze vergeben. Mallwitz appelliert an die Jugendlichen, sich für maximal drei Kurse anzumelden.

Bottroper Kulturwerkstatt mit 17 Kreativkursen

Die Kulturwerkstatt deckt mit 17 Kreativkursen unterschiedliche Kunstsparten ab. In Workshops werden „Malen auf Leinwand“, „Art Collage“ und „Book Nook“ angeboten. Neu sind „Fotos besticken“ und „Dein individueller Malkasten“. Wer das Rampenlicht sucht, wird in den Workshops „Theater intensiv“, „Improtheater“ und „Musical“ fündig.

Die Musikschule bietet in den Ferien Bandworkshops an. Eine der daraus entstandenen Rockbands wird bei der Nachtfrequenz 24, der Nacht der Jugendkultur, auftreten. Im Josef-Albers-Museum Quadrat können die Jugendlichen Urzeittier-Skulpturen gestalten. Jenseits archäologischer Genauigkeiten, geht es hier um Kreativität und Fantasie.

Das Stadtarchiv nimmt die Jugendlichen gemeinsam mit dem Museum Quadrat und dem Historischen Erlebniszentrum auf eine Zeitreise durch die Bottroper Geschichte. Die Netzwerker des Jugendamtes widmen sich dem Thema „Streetart zum Mitnehmen“. Bei dem fünftägigen Workshop im Jugendkombihaus probieren die Jugendlichen Techniken wie Graffiti, Urban Knitting, Stencil, Sticker, Roll On und Cut-Out.

Programmieren mit dem Rat für Migration

Die Lebendige Bibliothek bietet ein vielfältiges Angebot. In der Zweigstelle Kirchhellen dreht sich alles um das iPad und eine selbst gestaltete Fotostory. In weiteren Workshops werden kreative Buchumschläge oder Book Shopping Bags gestaltet. Das Referat Migration thematisiert Social Media und IT. Gezeigt wird, wie man Websites programmiert, interaktive Geschichten mit Animationen erzählt und eine eigene VR-Brille bauen. In diesen Projekten soll auch für Fake-News in Social-Media sensibilisiert werden.

Im Manus in der Johannesstraße können sich die Jugendlichen in einem DIY-Workshop kreativ austoben und individuelle Kunstobjekte gestalten. Als neuer Partner des Kulturrucksacks bietet die Galerie B12 im Kulturzentrum August Everding Workshops wie „Coverstudio“ und „Copy & Paste“ an, die sich an Ausstellungen orientieren.

Die Anmeldung erfolgt bei den jeweiligen Kursanbietern. Der Flyer mit den Anmeldedaten kann unter www.bottrop.de heruntergeladen werden.

Der Kulturrucksack wird von der Sparkasse und dem Land NRW unterstützt.