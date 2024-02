Bottrop-Kirchhellen. Ein klassisches Büdchen ist Kirchhellens letzter Kiosk nicht. Hier gibt es ein Sortiment, das mit jedem Supermarkt mithalten kann.

Der letzte verbliebene Kiosk in Kirchhellen ist keine Bude im klassischen Sinne mit Schalterverkauf, sondern „ein begehbarer Shop mit dem Schwerpunkt Zeitschriften und Tabakwaren“, beschreibt Ralf Ladnar das Ladenlokal seiner Frau Ulrike. „Das Gewerbe heißt immer noch Trinkhalle, obwohl das Trinken, besonders von Alkohol, in der Halle nicht erlaubt ist.“ Die Ladnars sind alteingesessene Kioskbetreiber in Kirchhellen, seit 1998 waren sie eine Institution an der Hauptstraße 66, ehe sie wegen des Aldi-Umbaus ausweichen mussten.