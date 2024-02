Bottrop. Mehr als sieben Millionen Euro geben Bund und Land, um die letzten weißen Flecken von der digitalen Landkarte zu wischen. Viele Bottroper profitieren.

Seit sieben Jahren schraubt die Stadt Bottrop am geförderten Breitbandausbau für die „weißen Flecken“ auf der digitalen Stadtkarte mit Datengeschwindigkeiten von nicht mal 30 MBit pro Sekunde. Was lange währt: Jetzt sind die Förderbescheide da und die Verträge unterzeichnet. Für Bottroperinnen und Bottroper auch außerhalb der weißen Flecken lohnt sich in vielen Fällen eine Anfrage bei den beiden Versorgern Muenet und Gelsennet: Durch die Glasfasernetze, die im geförderten Ausbau entstehen, rechnen sich weitere Anschlüsse in der Nähe oft viel günstiger als früher.