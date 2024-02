Bottrop. Ein Senior hat einen Anruf von falschen Polizisten erhalten und wollte schon Geld abheben. Die Bankmitarbeiter riefen die echte Polizei.

Ein Senior (88) aus Bottrop wäre beinahe auf Betrüger hereingefallen. Dank aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte das verhindert werden, meldet die Polizei.

Der Senior bekam demnach am Donnerstag einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Sie gaukelten dem Mann vor, sein Erspartes in Sicherheit bringen zu müssen. Der 88-Jährige glaubte die Geschichte und ging am Nachmittag zur Bank an der Kirchhellener Straße, um sein Geld abzuheben.

Betrugsmasche: Polizei ermittelt im Bottroper Fall

Dort schöpften aufmerksame Mitarbeiter glücklicherweise Verdacht – und alarmierten die Polizei. Der Senior wurde anschließend von echten Polizeibeamten nach Hause gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Leider, so die Polizei, komme es immer wieder zu solchen Betrugsversuchen – und nicht immer gehen sie so positiv aus. Deshalb rät die Polizei: „Warnen Sie auch ihre Angehörigen regelmäßig vor den unterschiedlichsten Betrugsmaschen. Nach wie vor versuchen es viele Betrüger mit der Masche ,Falscher Polizeibeamter‘ oder auch ,Schockanruf‘.“ Bei letzterem wird zum Beispiel vorgegaukelt, dass ein naher Verwandter einen tödlichen Unfall verursacht hat und für ihn jetzt eine Kaution gezahlt werden. muss.

Weitere Infos zum Thema Betrug und wie man sich schützen kann, finden sich auf der Internetseite der Polizei: recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

