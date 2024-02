Bottrop. Die Bottroper Ärztin hat das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr außergewöhnliches soziales Engagement erhalten. Das treibt sie an.

Ein bisschen sprachlos, ein bisschen staunend über das, was ihr da zuteilgeworden ist, ist Gertrud Metzelder immer noch. Der Ärztin, in der Stadt bekannt für ihr medizinisches und soziales Engagement, ist das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden.