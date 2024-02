Bottrop. Klaas Heufer-Umlauf hat in seiner Show Late Night Berlin über Bottrop hergezogen. Anlass waren die Problem-Pfauen in Kirchhellen.

Manchmal gibt es lokale Nachrichten, die sind so herrlich absurd, dass sie weit über die Stadtgrenzen hinaus für Unterhaltung sorgen. Das haben die randalierenden Bottrop-Pfauen aus Kirchhellen geschafft. In der Bild-Zeitung waren sie, bei RTL, im WDR oder auf Sat1. Nun hat auch Klaas Heufer-Umlauf in seiner Show „Late Night Berlin“ die Pfauen aufgegriffen – und sich dabei ziemlich despektierlich über unsere Stadt Bottrop ausgelassen.

In seiner Sendung von Dienstagabend, die am Sonntag (23.20 Uhr, Pro Sieben oder im Stream auf Joyn) wiederholt wird, berichtet er seinen Zuschauern von den ausgebüxten Pfauen. Das sei doch für die Bottroper – Heufer-Umlauf unterscheidet da nicht zwischen Kirchhellen und Alt-Bottrop, wo das doch für die Dorfbewohner ein ziemlich wichtiger Unterschied ist – sehr verstörend gewesen. „Plötzlich sehen sie etwas in Farbe“, spottet der Oldenburger Moderator.

Klaas Heufer-Umlauf: Bottrop sei wie „ein riesengroßer Misthaufen“

Die Pfauen haben Autos zerkratzt und die Stadt „zugekackt“, berichtet er weiter. Und dann wird es schmutzig: „Es ist Bottrop: Die Stadt war nachher schöner als vorher.“ Denn hier sehe es nach der Meinung Klaas Heufer-Umlaufs aus wie auf dem Mount Everest. „Wie ein riesengroßer Misthaufen.“

Der höchste Berg der Welt hatte es kürzlich mal wieder in die Nachrichten geschafft, weil dort nun Kotbeutel für Extremsportler ausgegeben werden. Sie sollten doch ihre Ausscheidungen wieder mitnehmen, schließlich zersetzen sich die Fäkalien bei den eisigen Temperaturen nicht so richtig.

Der Moderator fängt an, Plastikbeutel an sein Publikum auszuteilen, man wisse ja nicht, ob man seinen Rhythmus da so im Griff hat, lässt Bottrop hinter sich und witzelt noch ein wenig über die skurrilen neuen Regeln im Himalaya.

Bottrop farblos und zugekackt? Manch Tretmine gibt es wohl in der Stadt, und für die Kirchhellener Anwohner sind auch die Ausscheidungen der Pfaue sicherlich keine Freude. Aber wir finden: Klaas, du solltest unsere Stadt mal besuchen – wir zeigen dir, wie bunt und schön sie sein kann. Und vielleicht fängst du ja die Pfauen ein?