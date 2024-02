Bottrop. Eine Lehrkraft an der Schule am Tetraeder in Bottrop ist bedroht worden. Die Polizei ist vor Ort, akute Gefahr bestehe nicht.

Ein Großeinsatz der Polizei ist am frühen Mittwochnachmittag in Bottrop ausgelöst worden: An der Schule am Tetraeder hat es eine Drohung gegen eine Lehrkraft gegeben. Die Schule ist geräumt worden, akute Gefahr bestehe nicht. Gerüchte über eine Bombendrohung bestätigten sich nicht.

Die Drohung, gegenüber einer Lehrkraft Gewalt anzuwenden, sei gegen 13 Uhr telefonisch übermittelt worden, sagt Polizeisprecherin Annette Achenbach. „Wir sind mit verstärkten Kräften zur Schule gefahren.“ Da der Unterricht ohnehin beendet war, konnten die Schülerinnen und Schüler der Förderschule zusammen mit Lehrern mit Bussen abgeholt werden.

Bedrohungslage an Bottroper Schule: Keine Bombendrohung

Es habe zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahrenlage für die gesamte Schule gegeben. Die Räumung der Schule sei problemlos verlaufen, gegen 15 Uhr wurden die letzten Kinder und Lehrkräfte abgeholt.

Im Laufe des Nachmittags werden Beamte die Schule durchsuchen, um sicherzugehen, dass dort nichts platziert wurde, von dem Gefahr ausgehen könnte. Die Durchsuchung wird mit Unterstützung eines Einsatzhundes durchgeführt. Die Polizei habe bereits Hinweise auf Tatverdächtige.

Die Schule am Tetraeder ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, teils sind die Schülerinnen und Schüler aber auch mit dem Rollstuhl unterwegs. Sie liegt in der Welheimer Mark direkt neben der städtischen Grundschule Welheimer Mark. Die Grundschule war von der Bedrohungslage nicht betroffen.