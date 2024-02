Bottrop. Elisabeth Fiedler ist in Bottrop geboren und nie weggezogen. 83 Jahre lang lebte sie in Batenbrock. Nun wird sie 100 Jahre alt.

Ein Jahrhundert her ist der Geburtstag von Elisabeth Anna Fiedler, die am 22. Februar 1924 in Bottrop auf die Welt kam. Als Jugendliche erlebte sie die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, später den Wiederaufbau und die Entwicklung der Stadt mit. Nun verbringt die Seniorin ihren Lebensabend im Pflege plus Seniorenzentrum auf dem Ostring, wo sie als erste Bewohnerin des Hauses ihren 100. Geburtstag feiert.