Bottrop. Exotische Spinnen will ein Veranstalter in Bottrop zeigen. Er wirbt mit spektakulären Fotos. Das Händeln der Tiere lehnen Fachleute ab.

Plakate, die für die Spinnen- und Insekten-Ausstellung in Bottrop werben, hängen schon an Laternenmasten in der Stadt aus. Mit einem Internetauftritt macht Veranstalter Renaldo Neigert ebenfalls per Superlativ auf die Tournee der Krabbeltiere aufmerksam: die größten Vogelspinnen der Welt! Fotos auf dieser Internetseite zeigen, wie auch Kinder eine Riesenspinne in ihren Händen halten.