Bottrop-Kirchhellen. Die KLJB Kirchhellen hat für dieses Jahr einige Feten und Veranstaltungen geplant. Umgesetzt werden diese von einem neuen Vorsitzenden.

Wer in Kirchhellen wohnt, der weiß: Ohne die Landjugend würde hier kaum eine Fete steigen. Denn die katholische Landjugendbewegung Kirchhellen organisiert regelmäßig Partys und Feste für die jungen Kirchhellener. Bereits seit Jahrzehnten gibt es die Jugendbewegung im Dorf und auch heutzutage gehören die jungen feierlustigen Kirchhellener zum Dorfleben einfach dazu. Zu Beginn des Jahres hat die Landjugend nun ihren neuen Vorstand gewählt und mit den Planungen der diesjährigen Feiern begonnen.

Kirchhellener Landjugend: „Man sieht, wie gerne sich die Jugendlichen engagieren“

„Ich freue mich schon sehr auf die Feten, die wir für dieses Jahr geplant haben“, sagt Luis Kalde. Er ist seit Januar der neue Vorsitzende der Landjugend und schon jetzt voller Vorfreude auf das Jahr. Nachdem er in den letzten Jahren bereits als zweiter Vorsitzender in der Landjugend aktiv war, übernimmt er nun den Vorsitz für die jungen Kirchhellener.

Los geht das Veranstaltungsjahr bei der Landjugend dann auch bereits zeitnah. Schon am Samstag, dem 6. April steigt auf dem Hof Westhoff die erste große Party des Jahres. „Wir machen eine Mottoparty. Es dreht sich alles ums Thema Time Machine - back to the future“, verkündet Luis Kalde stolz. Die erste Party unter seinem Vorsitz beginnt um 20 Uhr, Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. „Wir hoffen, dass der Vorverkauf schon in dieser Woche startet“, sagt er. Wie üblich gibt es die Karten im Vorverkauf dann an der Total Tankstelle und dem Raiffeisenmarkt.

Landjugend Kirchhellen zählt 70 neue Mitglieder

Doch nicht nur beim Vorstand hat sich zu Beginn des Jahres so einiges getan. Denn gleich 70 neue Mitglieder haben sich bei der ersten Generalversammlung des Jahres bei der Landjugend angemeldet. „Man sieht, wie gerne sich die Jugendlichen engagieren und einfach Lust haben, in Kirchhellen was zu machen“, sagt Luis Kalde.

Natürlich gebe es auch immer einen Unterschied zwischen wirklich aktiven Mitgliedern und der Mitgliederzahl, die auf dem Papier stehe, weiß Kalde. Aber er schaue zuversichtlich auf das bevorstehende Jahr und ist sich sicher, zusammen würde man all das schaffen, was sich die Jugendlichen vornehmen. Neben den großen Partys stehen bei der katholischen Landjugendbewegung auch immer wieder gemeinsame Gottesdienste und ruhigere Treffen statt.

Das Oktoberfest der Landjugend zusammen mit dem VfB Kirchhellen ist eine der größten Partys der Landjugend. Schon jetzt stecken die Mitglieder in den Vorbereitungen für das Fest. © FUNKE Foto Services | Heinrich Jung

Osterfeuer, Sommerparty und Oktoberfest: 2024 stehen so einige Veranstaltungen an

Denn die alljährlichen Feiern seien viel mehr Aufwand als man denke. „Wir fangen jetzt schon an, unsere Partys zu planen. Dafür geht wirklich viel Zeit drauf“, sagt er. Denn damit die in Kirchhellen beliebten Feiern stattfinden können, muss die KLJB zunächst mit den Landwirten sprechen, um sie davon zu überzeugen, die Veranstaltungen auf ihren Höfen stattfinden zu lassen. „Dann müssen wir natürlich auch immer viele Anträge stellen und mit der Stadt Rücksprache halten“, erklärt Luis das Vorgehen der Mitglieder.

„An Ostern findet dann als nächste große Veranstaltung wieder unser Osterfeuer statt“, kündigt Luis Kalde an. Wie üblich, organisiert die KLJB das Osterfeuer auf dem Hof Borgmann an Ostersonntag. Und auch die traditionelle Fahrt zu den Karpaten nach Ahaus werde es in diesem Jahr wieder geben, kann Luis Kalde bereits jetzt verkünden. Nicht verzichten müssen die jungen Kirchhellener unter dem neuen KLJB Vorstand außerdem auf das große Sommerfest der Landjugend Kirchhellen.

Geplant ist es aktuell für Ende Mai auf dem Janinhoff, genauere Details würden jedoch noch folgen. Eine Zusage gibt Luis Kalde ebenfalls schon für das Kirchhellener Oktoberfest. Die Fete im Herbst werde auch dieses Jahr zusammen mit dem VfB Kirchhellen geplant und umgesetzt, heißt es. „Wir haben noch viele andere, kleiner Aktionen und Ausflüge geplant. Informationen gibt es dazu immer vorher auf unseren Social-Media-Plattformen.“