Bottrop-Kirchhellen. Mit Millionen von Bund und Land will Bottrop dieses Jahr 39 Schulen ans schnelle Netz anschließen. Auch Muenet verspricht: Es geht weiter.

Gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen Gelsen-Net und Muenet will die Stadt in den nächsten Wochen den Fahrplan vorstellen für den Breitbandausbau mit Bundes- und Landesmitteln. Schon jetzt kündigt die Stadt an: Absolute Priorität hat das schnelle Internet für die 39 Bottroper Schulen. Sie sollen noch dieses Jahr ihre Anschlüsse bekommen.