Bottrop. 200 Menschen folgten dem Aufruf des Bündnisses buntes Bottrop. Auf dem Ernst-Wilczok-Platz gedachten sie der neun Opfer des Anschlags.

Rund 200 Menschen sind nach Polizeiangaben am Montagabend dem Aufruf des „Bündnisses buntes Bottrop“ gefolgt und haben sich zu einer Gedenkkundgebung auf dem Ernst-Wilczok-Platz versammelt. Sie gedachten der neun Menschen, die am 19. Februar 2020 bei einem rassistischen Anschlag in Hanau ermordet worden sind. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Die Sprecher des Bündnisses, Andrea Multmeier und Jürgen Buschfeld, riefen dazu auf, sich weiter dem „fatalen Trend in Richtung Populismus und Rechtsextremismus“ in den Weg zu stellen.