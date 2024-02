Bottrop. Welheimer Mark: Nach dem Aufstellen der Straßensperren in dem Bottroper Stadtteil tut sich zwei bis drei Wochen erst einmal nichts.

Auf der Straße „In der Welheimer Mark“ sieht am Morgen zunächst alles noch so aus wie immer. Der morgendliche Berufsverkehr kann erst einmal kommen. Dann aber rollt ein kleiner Laster vor, dessen Ladefläche mit Fußplatten, Schilderpfählen, Absperrzäunen, und Verkehrsschildern vollgepackt ist. So gegen 9 Uhr beginnen die Arbeiter schließlich damit, die ersten Baustellenhinweisschilder aufzubauen und Absperrzäune auf die Straße zu stellen.