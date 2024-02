Bottrop. Wie Bottroperinnen und Bottroper sich und das Revier sehen, findet sich in einem Sammelband des Literaturversorgers Boschmann wieder.

Das Paradies liegt in the middle of nowhere, mitten im Nirgendwo. Früher, da lag es in Bottrop: am Boyer Markt in einem Mehrfamilienhaus, von wo aus Autor Markus Günther die Boy, Bottrop, das Ruhrgebiet und die Welt entdeckte. So wie der Schriftsteller aus Washington heute aus seiner glücklichen Kindheit rund um den Boyer Marktplatz zu erzählen weiß, lässt er das alte Revier gleich mitauferstehen.