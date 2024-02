Bottrop. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einer Frau, die in Bottrop ihren Range Rover vollgetankt und nicht bezahlt hat. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht eine Frau, die am 10. Dezember 2023 gegen 2 Uhr morgens an einer Tankstelle in Bottrop einen Range Rover volltankte und ohne zu bezahlen davonfuhr. (Lesen Sie hier:Warum Fahndungsfotos so spät veröffentlicht werden)

An dem Wagen waren zu dieser Zeit keine Kennzeichen angebracht. Auf den Bildern ist lediglich zu erkennen, dass die Frau schlank ist. Sie trug eine Jacke mit Kapuze.

Tatverdächtige Bottrop © Polizei Recklinghausen | Polizei Recklinghausen

Wer Hinweise zu der Frau oder dem Wagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0800 2361 111 zu melden.