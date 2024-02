Bottrop. Im Bottroper Süden ist ein Streit im Straßenverkehr eskaliert. Ein Mann (60) ist von einem Autofahrer angegriffen worden – und hat sich gewehrt.

Ein Streit im Straßenverkehr ist am frühen Samstagabend im Bottroper Süden eskaliert. Ein 60-Jähriger war gerade mit seinem Hund spazieren, einem 16 Jahre alter Dackel, nicht mehr ganz so schnell zu Fuß, als ein Mercedes auf ihn zuraste. So erzählt es der Anwohner der Straße An der Knippenburg am Sonntag. „Ich musste mich beeilen, über die Straße zu kommen, um nicht umgefahren zu werden.“