Bottrop. Längst lassen sich auch Ärzte und Anwälte tätowieren. Bottroper Tattoo-Studios erklären, worauf Kunden achten sollten und was No-Gos sind.

Ronny Raida betreibt seit 2013 das Tattoo-Studio Zeitgeist auf der Gladbecker Straße am Rande der Innenstadt. In diesem Beruf könne er seine künstlerische Ader, Zeichnen, Designen und Fotografieren, voll ausleben. „Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Als ich mich in dieser Arbeitsumgebung jedoch nicht besonders wohlfühlte, sattelte ich um und wurde Tätowierer“, so Raida.