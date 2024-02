Bottrop. Vor einem Jahr haben die Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts im Bottroper Rathaus begonnen. Welche Konsequenzen sie bislang hatten.

Es war ein Paukenschlag vor einem Jahr: Am 22. Februar 2023 durchsuchen Polizeibeamte auf Anweisung der Essener Staatsanwaltschaft das Büro des damaligen Ordnungsamtsleiters sowie mehrere Privatwohnungen und Geschäftsräume. Der Abteilungsleiter steht im Verdacht, unrechtmäßig Aufträge an eine Bottroper Sicherheitsfirma vergeben zu haben. Was ist passiert seit dem Beginn der Ermittlungen vor einem Jahr?