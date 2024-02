Bottrop-Kirchhellen. Im einzigen Eiscafé in Bottrop-Kirchhellen steigen die Preise. Inhaber Paolo Fini erklärt, warum das in der neuen Eissaison nötig ist.

Endlich steht die große, bunte Eistüte wieder an der Hauptstraße und signalisiert schon von weitem, dass der beliebte Treffpunkt in Kirchhellen endlich wieder geöffnet hat. Seit Anfang Februar sind die Stadtansichten von Lucca in der Toskana aus den Schaufenstern verschwunden und es gibt im Eiscafé Pisa da Paolo wieder den Service, den die Kunden nach 32 Jahren von der Familie Fini gewohnt sind. Im nächsten Jahr feiert der Betrieb als ältestes italienische Eiscafé in Bottrop sein 50-jähriges Bestehen.