Bottrop. Wo schmeckt es in Bottrop am besten? Einen Überblick über die beliebtesten Restaurants in Bottrop gibt ein Ranking auf Tripadvisor.

Wer in Bottrop essen gehen möchte, der hat die Qual der Wahl. Ob traditionelle, moderne oder sogar vegane Küche: In Bottrop ist die Auswahl an Restaurants und Gaststätten riesig. Und auch in Sachen Qualität und Preis unterscheiden sich die Restaurants ganz schön. Zwar geht die Stadt beim diesjährigen Ranking des Gourmet-Magazins „Der Feinschmecker“ leer aus, bei dem die 500 besten Restaurants in Deutschland gelistet werden, doch dass die Bottroper Restaurants dennoch so einiges können, steht außer Frage.