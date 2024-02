Bottrop. Die Prosperstraße in Bottrop ist übers Wochenende gesperrt. Autofahrer nutzen die ausgeschilderte Umleitung und Abkürzungen.

Erneut verhindern Absperrungen die Durchfahrt unter der Bahnbrücke an der Bottroper Prosperstraße: Seit dem frühen Freitagmorgen ist hier kein Durchkommen mehr. Aufgrund der Sperrung der A 42 gilt die Prosperstraße als Ausweichstrecke. Umleitungsschilder führen die zahlreichen Autofahrer durch das Gewerbegebiet südlich der Prosperstraße.

Dort ist im Berufsverkehr am Freitagmorgen auch einiges los. Die offizielle Umleitungsstrecke führt über die Devensstraße, Brakerstraße, An der Knippenburg und Knappenstraße – beziehungsweise umgekehrt. Zu beobachten ist allerdings, dass einige Autofahrer abkürzen, jeweils nicht bis zur Einmündung An der Knippenburg fahren, sondern bereits die Steigerstraße nutzen. Die aber ist eng und verkehrsberuhigt – und damit für den Ausweichverkehr alles andere als geeignet. Vor der Ampel Devensstraße/Prosperstraße müssen sich die Verkehrsteilnehmer zudem auf einen Rückstau einstellen

Prosperstraße in Bottrop: Bahn will die Brücke verstärken

Die Sperrung der Prosperstraße dauert bis Montagmorgen, 6 Uhr, an. Grund dafür sind Schäden an der Bahnbrücke, die über die Prosperstraße führt. Trotz Höhenportals und großer Hinweisschilder fahren sich immer wieder Lastwagen an der Brücke fest. Deshalb will die Deutsche Bahn die Brücke nun verstärken. „So sollen größere Beschädigungen vermieden werden, wenn Lkw weiterhin versuchen, die Straße unterhalb der Brücke trotz Höhenbeschränkung zu passieren“, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens. Die Bahn hatte zunächst eine längere Sperrung von zehn Tagen geplant.

Durch die Sperrung der Prosperstraße in Bottrop gibt es auf der Umleitungsstrecke Devensstraße im Berufsverkehr einen Rückstau vor der Ampel. © Nina Stratmann

Bottroper Prosperstraße muss im März noch zweimal gesperrt werden

Unabhängig von den akuten Arbeiten sollen die Instandhaltungsarbeiten an der Brücke fortgesetzt werden. Der erste Teil der Arbeiten findet in der Nacht von Donnerstag, 7. März, 21 Uhr, auf Freitag, 8. März, 5 Uhr, statt. Für diese Arbeiten ist die Straßensperrung der Prosperstraße von Donnerstag, 7. März, 18 Uhr, bis Freitag, 8. März, 9 Uhr notwendig. Der zweite Teil der Arbeiten findet in der Nacht von Dienstag, 26. März, 21 Uhr, auf Mittwoch, 27. März, 5 Uhr, statt. Die hierfür notwendige Straßensperrung dauert von Montag, 25. März, 20 Uhr, bis Mittwoch, 27. März, 9 Uhr.

In dieser Zeit wird auch der Bahnverkehr betroffen sein, teilt die Deutsche Bahn mit: Für die Züge der Linie S 9 fahren in diesen zwei Nächten jeweils von 20.50 bis 5 Uhr Busse mit allen Haltestellen zwischen Gladbeck West und Essen-Dellwig Ost.