Bottrop. Wie sahen markante Orte in Bottrop früher aus, was hat sich dort heute getan? Wir zeigen neue und historische Ansichten als Schiebebilder.

Es ist in Bottrop so wie in vielen Ruhrgebietsstädten: Früher war's besser. Zumindest, wenn man auf das Stadtbild schaut, auf die alten Gebäude, die damals noch standen, die Straßenbahn, die durch die Innenstadt fuhr. Doch zum Glück hält das Stadtarchiv einige historische Ansichten bereit, die zeigen, wie Bottrop früher ausgesehen hat. Unser Fotograf Thomas Gödde diese Perspektiven neu fotografiert und über die alten Bilder gelegt.