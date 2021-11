Statistik Arbeitsmarkt in Bottrop zeigt sich im November weiter stabil

Bottrop. Der Arbeitsmarkt in Bottrop bleibt stabil. Das meldet die Agentur für Arbeit. Deren Chef wirbt für Weiterbildung – nicht nur bei Arbeitnehmern.

Die Agentur für Arbeit spricht mit Blick auf Bottrop von einem „stabilen Arbeitsmarkt“. Die aktuellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik zeigen im November tatsächlich auch nur minimale Veränderungen. Insgesamt waren bei der Agentur für Arbeit 4477 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 65 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober auf 7,3 Prozent (-0,1).

Vergleicht man den November in diesem mit dem November 2020, so zeigt sich eine deutlichere Entwicklung. Denn im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 689 Personen, so die Meldung der Agentur für Arbeit.

Auch die Zahl der jüngeren Arbeitslosen in Bottrop ist leicht gesunken

Auch bei den Zahlen der jungen Arbeitslosen gab es im November nur wenig Bewegung. Aktuell zählt die Agentur für Arbeit 386 Arbeitslose, die jünger als 25 Jahre sind. Das sind 21 weniger als im Vormonat und 77 weniger als im November 2020.

Die Unterbeschäftigung für Bottrop lag im November bei 6109 Personen, 63 weniger als im Oktober und 681 weniger als im November des vergangenen Jahres. In dieser Statistik werden auch diejenigen mitgezählt, die offiziell nicht als arbeitslos gelten, etwa wegen der Teilnahme an Qualifizierungs-, Trainings- oder Beschäftigungsmaßnahmen, wegen Krankheit oder vorruhestandsähnlicher Regelungen.

Agentur für Arbeit meldet insgesamt 778 freie Stellen für Bottrop

Wenig Veränderungen gibt es auch bei den der Agentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen. So hatten die Bottroper Arbeitgeber im November insgesamt 132 neue freie Stellen gemeldet, zehn weniger als im Oktober und 39 weniger als im November des Vorjahres. Insgesamt meldet die Agentur für Arbeit für Bottrop 778 freie Stellen.

Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, warnt jedoch, dass sich die Lage in den kommenden Monaten auch ändern könne. „Es bleibt abzuwarten, wie sich der Winter weiterentwickelt.“ Gleichzeitig appelliert er an Arbeitgeber wie an Arbeitnehmer, „sich mit den vielfältigen Möglichkeiten der Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Nach wir vor bleiben Themen wie Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäftigten wichtige Bausteine, wenn es darum geht, den positiven Trend weiterhin zu bestärken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop