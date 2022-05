Arbeitslosenquote in Bottrop sinkt – 850 freie Stellen

Bottrop. Die Zahl der Arbeitslosen in Bottrop ist erneut gesunken auf 4422 Personen. 850 freie Stellen sind der Agentur für Arbeit aktuell gemeldet.

Die Arbeitslosenquote in Bottrop ist erneut gesunken, im April um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent. Im April waren in Bottrop 4422 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 106 weniger als im Vormonat (minus 2,3 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Bottrop um 675 Personen abgenommen (minus 13,2 Prozent). Ein Vergleich zu Gelsenkirchen: Dort lag die Arbeitslosenquote im April bei 13,4 Prozent.

Die Agentur für Arbeit betreute im Bereich der Arbeitslosenversicherung 1210 Arbeitslose, fünf mehr als im März und 365 weniger als vor einem Jahr. Im Bereich des Jobcenters sanken die Zahlen deutlich: Das Jobcenter zählte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 3212 Arbeitslose (minus 111). Das waren 310 weniger als vor Jahresfrist (minus 8,8 Prozent).

Auch die Unterbeschäftigung ist zurückgegangen: Sie lag für Bottrop im April bei 6068 Personen, 87 weniger als im März und 623 weniger als im April des vergangenen Jahres (minus 9,3 Prozent).

Keine Bottroper Anzeigen zur Kurzarbeit im April

„Auf der Stellenseite verzeichnen wir einen leichten Zugang der neu gemeldeten Arbeitsplätze, so dass 850 freie Stellen im Bestand gute Chancen auf den Wiedereinstieg in den Beruf bieten“, sagt Valeska Hurraß, Geschäftsführerin Operativ der zuständigen Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Wesentlich wird weiterhin die Qualifikation sein, so dass wir stark in Weiterbildung investieren und individuell zur richtigen Qualifizierung beraten.“

Im April gab es keine nennenswerten Anzeigen zur Kurzarbeit. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Oktober 2021 vor. Danach befanden sich in Bottrop 97 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren 369 Mitarbeiter/innen betroffen.

