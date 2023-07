Arbeitslosenquote in Bottrop leicht gestiegen

Bottrop. Die Arbeitslosenquote hat im Juni in Bottrop zugenommen, gerade auch bei Jüngeren. Das sind die aktuellen Zahlen.

Im Juni waren in Bottrop 4.718 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 138 mehr als im Vormonat (plus 3,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,2 Prozent auf 7,6 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Bottrop um 350 Personen zugenommen (plus 8 Prozent).

Mit aktuell 410 arbeitslosen Personen unter 25 Jahren gab es eine Zunahme um 26 Jugendliche im Vergleich zum Vormonat und eine Zunahme um 22 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 125 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur (plus 8), 285 junge Frauen und Männer wurden durch das Jobcenter Arbeit für Bottrop betreut, 18 mehr als im Mai.

Saisontypischer Effekt - Unternehmen stellen stärker nach den Sommerferien ein

Die frühzeitigen Sommerferien, die erfolgten Abschlussprüfungen in vielen dualen Ausbildungsgängen und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge, die vielfach bis zur Jahresmitte begrenzt waren, führen zu diesem saisontypischen Effekt, denn Unternehmen stellen verstärkt erst wieder nach den Ferien Personal ein“, resümiert Annette Höltermann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, fest.

„Am Ausbildungsmarkt können wir ein Plus der uns gemeldeten Ausbildungsplätze verzeichnen. Das ist ein gutes Signal für die jungen Menschen in Bottrop, die aktuell noch nicht wissen, wie es nach den Sommerferien weitergehen wird. Um hier die richtige Entscheidung zu treffen, unterstützt unsere Berufsberatung gerne“, so die Chefin der Arbeitsagentur.

