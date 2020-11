Appell: Keine Feier des Karnevalsauftakts im Corona-Jahr

Bottrop. Zum Sessionsauftakt am 11.11. soll es in den Karnevalshochburgen ruhig bleiben. Die Stadt Bottrop schließt sich da einem Städtetag-Aufruf an.

Die Stadt Bottrop möchte die Bürger in der aktuellen Corona-Situation dafür sensibilisieren, den Auftakt der Karnevalssaison am 11. November in diesem Jahr nicht zu feiern. Sie schließt sich einem Appell des Städtetagsvorsitzenden Pit Clausen an.

Singen, Schunkeln, Feiern – die Corona-Pandemie macht das unmöglich

„Viele karnevalsbegeisterte Menschen fiebern jedes Jahr auf die große Sause zum Karnevalsbeginn am 11.11. hin. Die Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar im Rathaus, das gemeinsame Schunkeln, Singen und Feiern – all das wird durch die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich sein“, so Clausen. „Den Karnevalsauftakt an Rhein und Ruhr abzusagen, fällt auch uns in den Stadtspitzen nicht leicht. Aber klar ist: Mitten im Corona-Lockdown den Beginn der Karnevalssession mit vielen Menschen mit Helau oder Alaaf zu feiern, wäre ein Fehler.“

Alle derzeitigen Einschränkungen würden nur das eine Ziel verfolgen: „Wir wollen so schnell wie möglich die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.“ Das gehe nur, wenn alle ihre Kontakte verringern und sich solidarisch verhalten – auch um Menschen zu schützen, die besonders gefährdet sind.

„Deshalb appelliere ich dringend an alle Karnevalsbegeisterten: Bleiben Sie zu Hause! Fahren Sie nicht in die Karnevalshochburgen! Verzichten Sie aufs Feiern!“, so Clausen.